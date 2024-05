Aktien-Analyse: Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG bewertet Rheinmetall-Aktie

Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 680 Euro belassen. Diese hätten zwar enttäuscht und so den Aktienkurs belastet, schrieb Analyst Simon Keller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dadurch ergebe sich nun aber eine gute Einstiegsgelegenheit in die Papiere des Rüstungskonzerns. Rheinmetall sei das Herzstück des Aufbaus der deutschen Verteidigungskapazitäten.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Rheinmetall-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Rheinmetall befand sich um 13:42 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,7 Prozent auf 518,20 EUR ab. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 31,22 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 162 275 Rheinmetall-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Beginn des Jahres 2024 um 82,6 Prozent zu. Die Quartalsbilanz für Q2 2024 wird am 08.08.2024 erwartet.

