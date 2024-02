Aktien-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Munich Re anlässlich der angekündigten deutlichen Dividendenerhöhung von 410 auf 455 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sector Perform" belassen. Die hohen Ausschüttungen bestätigten die zugrunde liegende Ertragsstärke des Rückversicherers, schrieb Analyst Derald Goh in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ertragsstärke wiederum basiere auf einem doppelten Rückenwind durch hohe Preise in der Schaden- und Unfallversicherung sowie hohe Kapitalerträge.

Um 08:01 Uhr wies die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Gewinne aus. In der Tradegate-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 422,60 EUR nach oben. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 7,67 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien beläuft sich auf 139 Stück. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte die Aktie um 12,4 Prozent. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.05.2024 erfolgen.

