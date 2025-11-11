Aktien-Analyse: RBC Capital Markets bewertet Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 570 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Rückversicherer habe solide abgeschnitten, schrieb Ben Cohen am Dienstag. Der Mitte Dezember anstehende Kapitalmarkttag dürfte indes wohl der größere Kurstreiber für die Aktien sein.

Aktienbewertung im Detail: Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 11:57 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 543,20 EUR. Also hat der Anteilsschein noch ein Aufwärtspotenzial von 4,93 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. Bisher wurden via XETRA 121 912 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien gekauft oder verkauft. Bei dem Anteilsschein schlägt auf Jahressicht 2025 ein Plus von 12,7 Prozent zu Buche. Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 11.11.2025 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:32 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:32 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.