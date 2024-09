Aktien-Analyse: UBS AG bewertet Brenntag SE-Aktie

Die UBS hat die Einstufung für Brenntag nach einer Fachkonferenz der Schweizer Großbank mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Gesprächen habe stets der Volumenausblick im Fokus gestanden, schrieb Analyst Geoff Haire in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar zu Chemiewerten. Die meisten Unternehmen hätten von kleinen Fortschritten im dritten Quartal berichtet und sie stellten eine normale Saisonalität im Schlussquartal in Aussicht. Kunden achteten derzeit weiter auf niedrige Lagerbestände. In einigen Bereichen gebe es Anzeichen einer Verbesserung, doch im Autosektor gebe es für die Geschäfte Abwärtsrisiken.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Brenntag SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie legte um 14:25 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 64,98 EUR zu. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 30,81 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Zuletzt wurden über XETRA 60 863 Brenntag SE-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2024 ging es für die Aktie um 17,2 Prozent nach unten. Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 12.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.09.2024 / 19:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.09.2024 / 19:21 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.