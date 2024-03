Aktien-Analyse: UBS AG bewertet MTU Aero Engines-Aktie

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für MTU nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 215 Euro belassen. Der Ausblick des Triebwerkbauers für das Wartungs- und Ersatzteilgeschäft sei schwächer als erwartet, schrieb Analystin Kseniia Maslova in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Expertin kündigte eine Überprüfung ihrer Einschätzung der Aktie und des Kursziels an.

Aktienbewertung im Detail: Die MTU Aero Engines-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie konnte um 14:57 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 219,60 EUR. Also weist das Papier noch eine Rückgangsmöglichkeit von 2,09 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden heute 91 840 MTU Aero Engines-Aktien gehandelt. Seit Jahresbeginn 2024 kletterte das Papier um 12,5 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q4 2023 wird am 29.02.2024 erwartet.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

