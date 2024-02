Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet Henkel vz-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Henkel von 76 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Das jüngst eher durchwachsene Bild sollte sich für den Konsumgüterhersteller fortan etwas aufhellen, schrieb Analyst Jörg Frey in der am Freitag vorliegenden Studie. Der Ausblick sei zumindest verhalten positiv, sodass Frey für 2024 etwas optimistischer ist als der Markt.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Um 10:50 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 70,86 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 10,08 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 27 316 Henkel vz-Aktien gekauft oder verkauft. Seit Anfang des Jahres 2024 ging es für die Aktie um 2,7 Prozent abwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Henkel vz am 04.03.2024 vorlegen.

