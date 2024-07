Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Vonovia von 38,60 auf 39,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Dank der nachhaltigen Dividende und der aktuellen Dividendenrendite sei die Aktie ein attraktives Investment, schrieb Analyst Simon Stippig in einer am Montag vorliegenden Studie. Nach den 2024 zu erwartenden Verlusten sollte der Nettovermögenswert im kommenden Jahr wieder steigen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:12 Uhr verteuerte sich das Papier um 1,7 Prozent auf 28,64 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 37,92 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 221 515 Vonovia SE (ex Deutsche Annington)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 0,4 Prozent zu Buche. Voraussichtlich am 01.08.2024 dürfte Vonovia SE (ex Deutsche Annington) Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

