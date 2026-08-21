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21.08.2026 09:04:38

Aktien Asien: Anleger sind vorsichtig vor dem Wochenende

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den Börsen im asiatisch-pazifischen hat am Freitag trotz überwiegend moderater Gewinn die Vorsicht dominiert. Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank, sprach von Zurückhaltung angesichts der jüngsten "Querelen am Anleihemarkt". Die leicht gesunkenen Ölpreise brachten angesichts der im Wochenverlauf deutlich gestiegenen Notierungen keine große Entlastung.

Japanische Aktien gaben nach den Vortagesgewinnen leicht nach. Der Nikkei 225 verlor 0,3 Prozent auf 66.016 Punkte. Damit schloss der Index deutlich unter dem Stand der Vorwoche. Dabei gab es negative Vorgaben von den Anleihemärkten, an denen die Renditen in der laufenden Woche angezogen haben.

Etwas besser sah es in Südkorea aus. Der Leitindex Kospi stieg um 0,9 Prozent und knüpfte damit an die Vortagesgewinne an, während die Entwicklung auf Wochensicht wenig verändert war. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den Anstieg des Schwergewichts Samsung. Die Aktie habe damit auf einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg reagiert. Der weltgrößte Hersteller von Speicherchips halte am Freitag eine Vorstandssitzung ab, um eine Kapitalrückführung an seine Aktionäre von 90 bis 110 Billionen Won (rund 55 bis 68 Mrd Euro) zu beschließen, hieß es unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Ein Sprecher von Samsung wollte sich laut Bloomberg nicht äußern.

Gewinne gab es auch in China. Während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um ein Prozent stieg, legte der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen um 0,6 Prozent.

Leichte Verluste gab es dagegen in Australien. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verlor 0,27 Prozent auf 9.058,90 Punkte./mf/mis

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Der heimische Aktienmarkt legt vor dem Wochenende zu. Der deutsche Leitindex wird ohne klare Richtung erwartet. Die US-Börsen versuchen sich zum Wochenausklang an einer Erholung. Die asiatischen Märkte waren sich am Freitag nicht ganz einig.
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