KOSPI

5 925,03
284,55
5,04 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
18.03.2026 09:01:38

Aktien Asien: Deutliche Gewinne in Japan und Südkorea

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch ihre verhaltene Tendenz der Vortage überwunden und durchgestartet. Sie reagierten damit auf die Entspannung am Ölmarkt.

"Die Hoffnungen der Anleger stützen sich darauf, dass sich der feste Griff des Iran um den globalen Energiemarkt Schritt für Schritt lockern wird", so Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. "Weltweit wächst der politische Druck auf US-Präsident Trump, die Straße von Hormus wieder passierbar zu machen." Zugleich verlagerten Saudi-Arabien und der Irak ihre Exporte. Auch wenn dadurch nicht die gesamte Ölproduktion dieser Länder exportiert werden könne, verliere die iranische Blockade der Meerenge von Hormus ein Stück weit an Bedeutung.

Davon profitierten besonders die Börsen Japans und Südkoreas. Beide Länder sind auf Ölimporte angewiesen. Der japanische Leitindex Nikkei 225 stieg um 2,9 Prozent auf 55.239,40 Punkte. Neue Wirtschaftsdaten waren besser als gedacht ausgefallen. Japans Exporte waren im Februar wegen des Neujahrsfestes in China und der Folgen der US-Zollpolitik zwar nicht mehr so stark gestiegen wie noch zum Jahresauftakt. Mit dem am Mittwoch vom Finanzministerium veröffentlichten Plus von 4,2 Prozent auf knapp 9,6 Billionen Yen (rund 52 Mrd Euro) hatte das Exportwachstum dennoch die Erwartungen der Experten übertroffen. Im Januar war der Wert der Ausfuhren wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um fast 17 Prozent gestiegen.

Der südkoreanische Markt profitierte zudem von regulatorischen Maßnahmen zur Verbesserung von Aktionärsrechten. Außerdem hatte Samsung einen positiven Ausblick auf die Nachfrage im Bereich der Künstlichen Intelligenz abgegeben. Die Aktie des Schwergewichts legte darauf deutlich zu. Auch SK Hynix profitierten davon, was den Kospi um fünf Prozent steigen ließ.

Nicht ganz so stürmisch verlief die Erholung an den anderen Börsen. Der australischen S&P ASX 200 schloss 0,31 Prozent fester mit 8.640,64 Punkten. In China ging es ebenfalls leicht nach oben. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,63 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen stieg um 0,45 Prozent. Auch hier waren Aktien aus dem Bereich der Künstlichen Intelligenz gefragt./mf/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

KOSPI 5 925,03 5,04%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

15.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 11
15.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 11: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
14.03.26 KW 11: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
14.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13.03.26 KW 11: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Leitzins stabil: ATX schließt in Grün -- DAX geht mit Verlusten aus dem Handel -- US-Handel endet auf rotem Terrain -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Mittwoch mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex zeigte sich hingegen mit Abschlägen. Die US-Börsen verbuchten Verluste. Die Börsen in Fernost schlossen den dritten Handelstag mit Gewinnen ab.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen