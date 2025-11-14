Nikkei 225

14.11.2025 09:10:38

Aktien Asien: Deutliche Verluste im Sog der Wall Street

TOKIO (dpa-AFX) - Die größeren Börsen im asiatisch-pazifischen Raum haben am Freitag deutlich nachgegeben. Sie folgten damit den Vorgaben der Wall Street.

Die US-Börsen hatten auf die vorsichtigen Ausführungen verschiedener Mitglieder der US-Notenbank reagiert. Die Erwartungen an eine weitere Zinssenkung durch die Fed noch in diesem Jahr waren darauf deutlich gesunken. "Die Äußerungen der US-Notenbanker saßen und haben die Aktienmärkte ein wenig von ihrem jeweiligen Höhenflug zurückgeholt", stellte Marktexperte Andreas Lipkow fest. "Zudem steht das Wochenende bevor, welches für schlechte Nachrichten oder Überraschungen gut sein kann."

Unter Druck kamen die stark gestiegenen, technologielastigen Börsen wie etwa Südkoreas. Auch die gut gelaufenen japanischen Aktien erlitten Verluste. Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 1,77 Prozent auf 50.376,53 Punkte. Auf Wochensicht liegt der Nikkei leicht im Minus.

Die chinesischen Börsen schwächelten ebenfalls. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong sank um 1,81 Prozent auf 26.583,16 Punkte, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 1,57 Prozent auf 4.628,14 Punkte nachgab. Der Hang-Seng hielt sich damit im Vergleich zur Vorwoche aber noch im Plus.

Die chinesische Industrieproduktion war im Oktober hinter den Erwartungen geblieben, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Zudem seien die Preise für neue Immobilien so stark gefallen wie seit einem Jahr nicht mehr.

Australische Aktien lagen zudem im Minus. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um 1,36 Prozent auf 8.634,52 Punkte./mf/mis

