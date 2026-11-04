Aktien Asien: Durchwachsene Entwicklung - Gegenläufige Impulse

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Börsen in Fernost haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert. Damit reagierten sie auf gegenläufige Impulse.

US-Präsident Donald Trump war Spekulationen entgegengetreten, er plane nach den US-Zwischenwahlen neue Angriffe gegen den Iran. In einem Interview der britischen "Financial Times" wenige Stunden vor Schließung der Wahllokale in den USA hatte Trump nach Angaben der Zeitung gesagt, die USA hätten keine unmittelbaren Pläne für einen Angriff.

Positiv wirkten sich auch die Vorgaben aus dem US-Halbleitersektor aus. "Dass die Anleger inzwischen sehr genau zwischen den einzelnen Unternehmen unterscheiden, zeigen die Quartalszahlen von AMD (AMD (Advanced Micro Devices) )", stellte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets fest. "Der Halbleiterkonzern kann mit seinen Ergebnissen überzeugen und wird mit einem deutlichen Kurssprung belohnt." Das spiegelte sich in der Entwicklung in Südkorea wider. Der Kospi-Index stieg um 0,6 Prozent und stabilisierte sich so nach den Verlusten am Vortag.

Nicht ganz so eindeutig war das Bild an den übrigen Märkten. Sie reagierten damit auf den Ausgang der Zwischenwahlen in den USA. "Für die US-Regierung könnte es erheblich schwieriger werden, ihre wirtschaftspolitischen Vorhaben durch den Kongress zu bringen", interpretierte Lipkow das Ergebnis. In den USA droht nun das, was die Wall Street "Gridlock" nennt - politischer Stillstand.

Vergleichsweise deutlich gaben japanische Aktien nach. Der Nikkei 225 beendete den Handel 1,4 Prozent tiefer mit 62.188,63 Punkten, holte damit aber auch einen Teil der Vortagesschwäche nach. Wegen eines Feiertags hatte am Dienstag kein Handel stattgefunden. Auch der australische S&P ASX 200 schwächelte und verlor 0,59 Prozent auf 8.834,45 Punkte.

Besser war dagegen die Entwicklung in China. Der chinesische CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten vom Festland legte um 2,3 Prozent zu, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 1,5 Prozent. Von Bloomberg zusammengestellte Daten hatten gezeigt, dass die Stützungskäufe für den chinesischen Markt über börsengehandelte Fonds zugenommen haben./mf/mis