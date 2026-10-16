Aktien Asien: Erholung vor dem Wochenende

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Freitag mehrheitlich zugelegt. Sie erholten sich damit von den Turbulenzen im Wochenverlauf. Deutlich ging es dabei an den technologielastigeren Märkten nach oben.

Die Experten der Landesbank Baden-Württemberg begründeten die Gewinne mit Aussagen von US-Notenbankchef Kevin Warsh. Dieser habe sich zum Thema Künstliche Intelligenz zuversichtlich geäußert. "Marktteilnehmer dürften die Rede positiv aufgenommen haben", hieß es von der LBBW.

Davon profitierte die technologielastige südkoreanische Börse. Der Kospi legte um über zwei Prozent zu. Dies genügte aber nicht, den Einbruch im Wochenverlauf auszubügeln. Daher notierte der Index deutlich unter dem Stand vor einer Woche. Am Vortag war der Kospi auf den tiefsten Stand seit April gefallen.

Ähnlich sah es in Japan aus. Der Leitindex Nikkei 225 gewann zwar 1,39 Prozent auf 65.324,29 Punkte, lag damit aber ebenfalls klar unter dem Niveau vom vergangenen Freitag.

Ruhiger ging es an den anderen Börsen zu. Damit blieb die Erholung größtenteils auf den Technologiesektor beschränkt, wie Marktstratege Andreas Lipkow vom Broker CMC Marktes betonte. Ohnehin könne nicht von einer echten Entspannung die Rede sein. "Die hohen Energiepreise bleiben angesichts der militärischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten und der gestörten Lieferketten ein erheblicher Belastungsfaktor", so Lipkow. "Die zuletzt überraschend stark gestiegenen US-Verbraucher- und Erzeugerpreise haben gezeigt, wie schnell sich der Energiepreisschock auf die Inflation übertragen kann."

Uneinheitlich war die Entwicklung in China. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte um 0,2 Prozent, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen um 0,4 Prozent nachgab.

Der australische S&P ASX 200 knüpfte unterdessen an die relative Stärke vom Vortag an und gewann ein Prozent auf 8.806,73 Punkte./mis/jha/