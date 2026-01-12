12.01.2026 09:33:38

Aktien Asien: Gewinne - Feiertag in Japan

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Montag zugelegt. Die Eskalation der Lage im Iran sowie die Zuspitzung im Streit zwischen US-Präsident Donald Trump und dem Chef der US-Notenbank, Jerome Powell, bremsten die gute Laune kaum.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gewann gut ein halbes Prozent auf knapp 4.790 Punkte, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,3 Prozent auf 26.570 Zähler stieg.

Auch in Südkorea und Australien ging es nach oben. In Japan findet heute wegen eines Feiertags kein Börsenhandel statt./mis/stk

Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel ab, während sich der deutsche Leitindex kaum verändert. An den Märkten in Fernost dominieren am Montag die Bullen.
