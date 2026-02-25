Nikkei 225

58 583,12
1 262,03
2,20 %
25.02.2026 09:02:38

Aktien Asien: Gewinne im Sog der US-Börsen - KI-im Fokus

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Mittwoch teilweise deutlich zugelegt. Sie folgten damit den Vorgaben der US-Märkte.

Damit herrschte vor den anstehenden Zahlen des Technologieschwergewichts NVIDIA Zuversicht. "Im besten Fall könnten Nvidias Quartalszahlen zu einem Weckruf werden, dass mit dem Wachstum im KI-Sektor weiterhin alles stimmt", stellte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank, fest. Anstatt die negativen Folgen der Künstlichen Intelligenz auf viele Bereich der Wirtschaft zu diskutieren, konzentriere man sich in Asien ohnehin mehr auf die Investitionen in die benötigte Infrastruktur, so Marktstratege Stephen Innes vom Vermögensverwalter SPI Asset Management. Das zeige sich an der Stärke der Börsen Taiwans, Südkoreas und Japans.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 zog um 2,2 Prozent auf 58.583,12 Punkte an und befand sich damit auf Rekordkurs. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen für den Anstieg auch auf die Nominierung zweier neuer Mitglieder der Bank of Japan, die für eine lockere Geldpolitik stehen.

Mit ähnlich hohen Gewinnen wie in Japan hielt die Rekordserie in Südkorea an. Der australische ASX (S&P ASX 200) lag ebenfalls im Plus, hielt das Tempo der technologielastigeren asiatischen Börse aber nicht mit und schloss 1,17 Prozent fester mit 9.128 Punkten. Die Marktstrategen der Deutschen Bank merkten an, dass die Verbraucherpreise etwas über den Erwartungen gelegen hätten. Das habe Sorgen vor Zinserhöhungen verstärkt.

Der CSI-300-Index (CSI 300) chinesischen Festlandsbörsen gewann 0,6 Prozent auf 4.735,89 Zähler. Der Hang Seng der Sonderverwaltungszone Hongkong zog um rund ein halbes Prozent auf 26.706 Punkte an./mf/mis

