Aktien Asien: Gewinne - Japans Börse feiertagsbedingt geschlossen

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Hoffnungen auf eine weitere Entspannung im Nahen Osten und im US-chinesischen Handelsstreit haben am Montag den Börsen in Asien Auftrieb gegeben. In Japan indes blieben feiertagsbedingt die Handelssäle geschlossen.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Aktien an den chinesischen Festlandbörsen schloss mit einem Plus von 0,98 Prozent auf 4203,99 Zähler. In Hongkong stieg der Hang Seng den dritten Handelstag in Folge und legte zuletzt um 1,09 Prozent auf 28 949,30 Punkte zu./ck/stw