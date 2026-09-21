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21.09.2026 09:08:38

Aktien Asien: Gewinne zum Wochenstart - Feiertag in Tokio

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben zum Wochenauftakt dank sinkender Ölpreise und einer weiteren Erholung von Technologieaktien wie Samsung großteils zugelegt. Besonders deutlich ging es in Südkorea nach oben. In China und Hongkong fielen die Gewinne moderater aus. Wegen eines Feiertags wurde in Japan am Montag nicht gehandelt.

Positiv wirkten sich auch die Gespräche zwischen Vertretern von China und den Vereinigten Staaten vor dem in dieser Woche geplanten Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Chinas Staatschef Xi Jinping aus.

Dabei ging es unter anderem um den Handelskonflikt und Sicherheitsrisiken beim Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI). Man habe den Chinesen einen Mechanismus vorgeschlagen, um den Austausch wichtiger Informationen zur KI-Entwicklung sicherzustellen, sagte US-Finanzminister Scott Bessent anschließend.

"Wir wollen eine gemeinsame Vision hinsichtlich gemeinsamer Ziele und gemeinsamer Bedrohungen." Weitere inhaltliche Details dazu nannte der Minister nicht - er sprach lediglich von einem "sehr erfolgreichen" Treffen mit Chinas Vize-Ministerpräsident He Lifeng.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zog im späten Handel 0,6 Prozent auf 4.536 Punkte an. Er setzte damit seine Erholung von dem Mitte vergangener Woche erreichten Mehrmonatstief von etwas mehr als 4.400 Punkten fort. Trotz der Gewinne in den vergangenen Tagen liegt das Börsenbarometer im bisherigen Jahresverlauf aber noch leicht im Minus.

Das gilt auch für den Hang-Seng-Index (Hang Seng), den Leitindex der Börse in der Sonderverwaltungszone Hongkong. Dieser legte zum Start in die Woche zuletzt um 0,9 Prozent zu und reduzierte damit das Minus seit Ende 2025 auf rund zweieinhalb Prozent.

Ganz anders sieht es in Südkorea aus. Dort befindet sich der Leitindex KOSPI wegen des KI-Booms seit einiger Zeit auf einem Höhenflug. Am Montag zog er im späten Handel unter anderem dank deutlicher Gewinne des Schwergewichts Samsung knapp zwei Prozent an. Seit Ende 2025 hat der Index um zwei Drittel zugelegt. In den vergangenen zwölf Monaten hat sich der Kospi mehr als verdoppelt.

In Australien trat der S&P ASX 200 zum Wochenauftakt auf der Stelle./zb/men

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