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29.07.2026 09:09:38

Aktien Asien: Halbleiterwerte erneut unter Druck - SK Hynix enttäuscht

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Börsen hat sich die Korrektur der Technologiewerte am Mittwoch fortgesetzt. Besser hielten sich dagegen Märkte, in denen das Technologiesegment keine größere Rolle spielt, sowie die chinesischen Handelsplätze.

"Neue gegenseitige Angriffe in Nahost und ein Ausverkauf bei Chipaktien in Asien setzen der Stimmung der Anleger am Tag der Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank zu", fasste Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank, die Lage zusammen. Die Rohöl-Notierungen hatten kräftig zugelegt, nachdem der Iran erstmals seit dem US-Angriffsstopp ballistische Raketen auf US-Truppen im Nahen Osten abgefeuert hatte.

Der südkoreanische Leitindex Kospi verlor knapp sechs Prozent und setzte damit seine Korrektur fort. Noch stärker gaben Aktien von SK hynix nach. Der deutliche Anstieg der Gewinne des Halbleiterunternehmens im zweiten Quartal habe nicht genügt, die hohen Erwartungen des Marktes zu erfüllen, merkten die Marktstrategen der Deutschen Bank dazu an. Auch in Taiwan ging es um über drei Prozent nach unten.

In Japan dominierten ebenfalls die Abgaben. Der Nikkei 225 fiel um 1,5 Prozent auf 61.434,19 Punkte. Dabei sorgte auch die US-Notenbanksitzung für eine gewisse Unsicherheit. "Die amerikanische Notenbank wird heute Abend vermutlich ihre Füße stillhalten", so Stanzl. "Allerdings ist weder bei der Federal Reserve noch bei der Europäischen Zentralbank davon auszugehen, dass der Zinsgipfel bereits erreicht ist."

Besser sah es in China aus. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen stieg zuletzt um 0,6 Prozent, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong lag 1,6 Prozent im Plus.

In Australien legte der Leitindex S&P ASX 200 um ein Prozent auf 9.038.60 Punkte zu. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Inflationsdaten, die unter den Erwartungen geblieben seien. Dies habe Zinssorgen gedämpft./mf/zb

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