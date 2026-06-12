KOSPI

7 763,95
33,13
0,43 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
12.06.2026 08:59:38

Aktien Asien: Kräftiges Plus - Entspannungssignale im Iran-Krieg, Tech-Erholung

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die kräftige Erholung der Technologiewerte in den USA hat am Freitag auch die Märkte in Asien beflügelt. Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch US-Präsident Donald Trump sorgte für Erleichterung, ließ die Ölpreise sinken und die Aktienkurse steigen.

Nach dem zeitweisen Ausverkauf im heißgelaufenen Techsektor in den vergangenen Tagen gebe ihm die neu entfachte Risikoneigung der Anleger nun wieder Rückenwind, hieß es am Markt. Der Fokus richte sich wieder auf Unternehmensgewinne und die vom Boom-Thema Künstliche Intelligenz getriebene Rally.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zum Handelsende in Tokio 2,8 Prozent auf 66.020 Zähler. Papiere von Zulieferern für die Chipindustrie waren unter den größten Gewinnern. Disco Corp. beispielsweise verteuerten sich im zweistelligen Prozentbereich. Der Philadelphia Semiconductor Index war in den USA am Vortag um fast 8 Prozent nach oben gesprungen.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen stieg zuletzt um 1,1 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) um 1,6 Prozent zu.

Der südkoreanische Kospi gewann 4,6 Prozent. Die Chipwerte in Seoul wie Samsung und SK hynix schnellten um fast 8 beziehungsweise an die 4 Prozent hoch. In Australien schloss der S&P ASX 200 mit 2 Prozent im Plus./ajx/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

KOSPI 7 763,95 0,43%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

12.06.26 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit Gewinnen -- US-Börsen schließen stärker -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die US-Börsen konnten Gewinne verbuchen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen