Aktien Asien: Kräftiges Plus - Entspannungssignale im Iran-Krieg, Tech-Erholung

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die kräftige Erholung der Technologiewerte in den USA hat am Freitag auch die Märkte in Asien beflügelt. Die Absage geplanter US-Angriffe auf den Iran durch US-Präsident Donald Trump sorgte für Erleichterung, ließ die Ölpreise sinken und die Aktienkurse steigen.

Nach dem zeitweisen Ausverkauf im heißgelaufenen Techsektor in den vergangenen Tagen gebe ihm die neu entfachte Risikoneigung der Anleger nun wieder Rückenwind, hieß es am Markt. Der Fokus richte sich wieder auf Unternehmensgewinne und die vom Boom-Thema Künstliche Intelligenz getriebene Rally.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann zum Handelsende in Tokio 2,8 Prozent auf 66.020 Zähler. Papiere von Zulieferern für die Chipindustrie waren unter den größten Gewinnern. Disco Corp. beispielsweise verteuerten sich im zweistelligen Prozentbereich. Der Philadelphia Semiconductor Index war in den USA am Vortag um fast 8 Prozent nach oben gesprungen.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen stieg zuletzt um 1,1 Prozent. In der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte der Hang-Seng-Index (Hang Seng) um 1,6 Prozent zu.

Der südkoreanische Kospi gewann 4,6 Prozent. Die Chipwerte in Seoul wie Samsung und SK hynix schnellten um fast 8 beziehungsweise an die 4 Prozent hoch. In Australien schloss der S&P ASX 200 mit 2 Prozent im Plus./ajx/stk