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20.05.2026 09:08:38

Aktien Asien: Kursverluste - Gestiegene Marktzinsen und Iran-Sorgen belasten

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Aktienmärkte haben am Mittwoch Kursverluste verzeichnet. Die Börsen in Fernost reagierten damit auf gestiegene Anleihenrenditen, in denen sich die anhaltenden Inflationssorgen widerspiegelten. Die Ölpreise habe zwar etwas nachgegeben, liegen aber weiter auf hohem Niveau.

"Der jüngste Renditeanstieg ist ein negativer Trend, der von Inflationsängsten im Zusammenhang mit den Spannungen im Nahen Osten getrieben wird", so Kazunori Tatebe, Chefstratege bei Daiwa Asset Management.

Die Lage im Iran-Konflikt bleibt indessen angespannt. US-Präsident Donald Trump drohte zuletzt damit, die Angriffe auf den Iran in den kommenden Tagen wieder aufzunehmen, um Fortschritte bei den Verhandlungen zur Beendigung des Krieges zu erreichen.

Zu Wochenbeginn hatte Trump mitgeteilt, dass er vorerst auf einen angeblich geplanten weiteren Angriff auf den Iran verzichtet habe. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen "ernsthafte Verhandlungen" mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social.

Auch in Asien wartet man zudem gespannt auf die am Abend nach US-Handelsschluss anstehenden Quartalszahlen des KI-Riesen NVIDIA.

In Tokio gab der japanische Leitindex Nikkei 225 um 1,2 Prozent nach auf 59.804 Zähler. Die Aktien von Kokusai Electric büßten 2,8 Prozent ein. Der größte Anteilseigner KKR hatte angekündigt, seine gesamte Beteiligung an dem Hersteller von Chipfertigungsanlagen zu verkaufen.

An der Börse in China notierte der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen wenig verändert bei 4.851 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong gab indessen 0,7 Prozent ab auf 25.632 Punkte.

In Seoul verlor der Leitindex Kospi 0,9 Prozent. Die Aktie des Schwergewichts Samsung konnte sich von deutlichen Kursverlusten wieder erholen, nachdem die Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften gescheitert sind und ein Streik droht.

Der australische S&P ASX 200 schloss 1,3 Prozent niedriger bei 8.497 Punkten./err/stk

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