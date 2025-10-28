Nikkei 225

52 411,34
1 085,73
2,12 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Historisch
Realtime Liste
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
28.10.2025 09:01:38

Aktien Asien: Leichte Gewinnmitnahmen belasten

TOKIO (dpa-AFX) - An den asiatischen Börsen ist es am Dienstag nach den jüngsten Gewinnen zu Abgaben gekommen. Die Verluste bewegten sich dabei aber in einem überschaubaren Rahmen. Marktteilnehmer sprachen von Gewinnmitnahmen.

Nach der jüngsten Rally verlor der Nikkei 225 0,59 Prozent auf 50.219,18 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auch auf den Anstieg des Yen zum Dollar, was die exportorientierten Werte etwas belastete. Der Nikkei hatte mit dem Anstieg über 50.000 Punkte unter anderem die Hoffnungen auf die künftige Zusammenarbeit Japans und der USA eingepreist. Am zweiten Tag seines Besuches in Tokio trifft US-Präsident Donald Trump am Dienstag Japans neue Regierungschefin Sanae Takaichi. Die beiden hatten zuvor kurz telefoniert und nach eigenen Angaben einen positiven Eindruck voneinander gewonnen. Der nationalkonservativen Takaichi, die erst vor einer Woche ihr Amt als Japans erste Ministerpräsidentin angetreten hatte, kommt ihr sehr enges Verhältnis zu ihrem ermordeten Vorgänger Shinzo Abe zugute, mit dem Trump eine enge Freundschaft pflegte.

Auch südkoreanische Aktien schwächelten nach dem jüngsten Rekordlauf und litten damit ebenfalls unter Gewinnmitnahmen, auch wenn das Bruttoinlandsprodukt des Landes im dritten Quartal besser als erwartet ausgefallen war. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um knapp ein halbes Prozent auf 9.012,50 Punkte und schloss sich damit der herrschenden Tendenz an.

Bremsspuren gab es zudem in China. Der Hang-Seng-Index(Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor zuletzt 0,5 Prozent auf 26.300,83 Punkte, während der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandsbörsen um 0,51 Prozent auf 4.691,97 Punkte sank. Ausnahme war die Aktie der HSBC. Die in Hongkong notierte britische Bank blickt nach guten Geschäften im dritten Quartal etwas optimistischer auf das laufende Jahr als zuletzt. An der Börse kamen die erhöhte Prognose sowie das Zahlenwerk gut an. In Hongkong bauten die Papiere nach der Vorlage der Quartalsbilanz die Gewinne aus./mf/nas

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NIKKEI 225 52 411,34 2,12%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.10.25 Gold, Öl & Co. in KW 43: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
26.10.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 43
25.10.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
25.10.25 KW 43: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
24.10.25 KW 43: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen vor dem Wochenende uneinheitlich -- Rekord in Japan
Die wichtigsten asiatischen Börsen weisen am Freitag verschiedene Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen