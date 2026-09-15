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15.09.2026 09:18:38

Aktien Asien: Leichte Verluste bei abwartendem Geschäft

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Dienstag mehrheitlich verloren. Dabei blieben die Veränderungen aber überschaubar.

Das Geschäft präsentierte sich abwartend. "Vor der mit Spannung erwarteten US-Notenbanksitzung dürften Anleger ihr Pulver weitestgehend trocken halten", merkte Marktanalyst Timo Emden von Emden Research an. Am Mittwochabend will die Fed über das Zinsniveau entscheiden, wobei erhebliche Unsicherheit über den Ausgang der Sitzung herrscht. "Die eingepreiste Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung schwankte seit Mitte August zwischen 36 und 65 Prozent; der Markt selbst hat keine Überzeugung", merkte Jörg Held, Head of Portfolio Management beim Vermögensverwalter Ethnea Independent Investors, an. Der US-Notenbanksitzung kommt angesichts der weltweit gestiegenen Anleiherenditen und des dadurch entstandenen Drucks auf die Märkte große Bedeutung zu.

Hinzu kamen die hohen Ölpreise. "Die Auswirkungen auf Konsum, Wirtschaft und Inflation nehmen bei Preisen über 100 US-Dollar stetig zu", warnte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets. "Und noch sendet die Situation im Nahen Osten auch keine Signale für eine Entspannung."

Die chinesischen Börsen lagen nach durchwachsenen Wirtschaftsdaten im Minus. In China ringt die Wirtschaft demnach weiter mit einem schwachen Einzelhandel und Investitionszurückhaltung. Etwas besser als erwartet lief es dagegen in der Industrie. Die Produktion erholte sich im August etwas von dem Rückschlag im Vormonat. Die Inlandsnachfrage bleibt aber weiter verhalten.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen verlor zuletzt 0,7 Prozent, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel um 0,8 Prozent. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auch auf den angeschlagenen Immobilienmarkt, der in weiter gesunkenen Neubaupreisen im August zum Ausdruck gekommen sei.

Auch sonst bewegten sich die Veränderungen im überschaubaren Bereich. Der japanische Nikkei 225 tendierte mit 63.484,10 Punkten nahezu unverändert, während der südkoreanische Kospi nach den Vortagesverlusten um weitere 0,9 Prozent nachgab. Der australische S&P ASX 200 schloss 0,88 Prozent tiefer mit 8.672,50 Punkten./mf/stk

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