Aktien Asien: Leichte Verluste nach starkem Börsenjahr 2025

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Leichte Verluste haben am Montag den Handel an den asiatisch-pazifischen Aktienbörsen geprägt. Mit Blick auf das nahe Jahresende hielten sich die wenigen am Markt noch aktiven Investoren zurück. Sie können auf ein erfolgreiches Börsenjahr 2025 zurückblicken.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gab am Montag um 0,44 Prozent auf 50.526,92 Zähler nach. Japans wichtigster Aktienindex ist in diesem Börsenjahr um gut ein Viertel gestiegen. Er hatte Anfang November ein Rekordhoch erreicht und pendelt seitdem um die runde Marke von 50.000 Punkten.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong verlor zum Wochenauftakt 0,7 Prozent auf 25.651 Punkte. Der Hongkonger Leitindex bringt es 2025 auf ein Plus von rund 28 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen gab um 0,38 Prozent auf 4.639,37 Punkte nach.

An der Börse von Sydney schloss der marktbreite Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) 0,4 Prozent niedriger bei 8.725,73 Punkten./bek/jha/