19.11.2025 09:10:38

Aktien Asien: Märkte uneinheitlich vor Nvidia-Zahlen

TOKIO (dpa-AFX) - Asiens Aktienmärkte haben am Mittwoch uneinheitlich tendiert, wobei die Verlierer überwogen. Nach dem Kursrutsch an den Börsen Japans und Südkoreas am Vortag setzten sich die Abgaben dort mit gebremsten Tempo fort.

In Tokio belastete neben den Vorgaben der Wall Street der anhaltende Anstieg der Renditen von Staatsanleihen, wie die Marktstrategen der Deutschen Bank anmerkten. Die Marktteilnehmer preisten damit die Erwartung eines Plans zur Ankurbelung der Wirtschaft durch die neue Premierministerin ein. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank um 0,34 Prozent auf 48.537,70 Punkte.

Vor den Zahlen des Technologieschwergewichts NVIDIA herrschte an den Märkten insgesamt angespannte Ruhe. "Die Ergebnisse heute Abend können eine Volatilität erzeugen, die mit der Veröffentlichung von Inflationszahlen und dem Arbeitsmarktbericht aus den USA, der im Übrigen morgen nachgereicht wird, mehr als mithalten kann", betonte Marktanalyst Luis Ruiz vom Broker CMC Markets. "Die Diskussionen über den KI-Hype haben die Börse voll im Griff und sorgen für entsprechende Nervosität im Vorfeld dieses Termins." Die größten Bedrohungen für Nvidias Wachstum seien derzeit der starke Wettbewerb und eine zunehmende Sättigung des Marktes.

Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gab mit 0,25 Prozent auf 8.447,86 Punkte ebenfalls leicht nach und knüpfte damit an die Vortagesverluste an.

Die chinesischen Märkte tendierten unterdessen uneinheitlich. Für den CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen ging es um 0,44 Prozent auf 4.588,29 Punkte nach oben. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong büßte dagegen 0,33 Prozent auf 25.843,86 Punkte ein./mf/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

07:24 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
06:43 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: Börsen in Fernost uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Die Aktienmärkte in Asien tendieren am Donnerstag in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen