08.01.2026 08:59:40

Aktien Asien: Märkte weiter auf Konsolidierungskurs

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Konsolidierung der größeren asiatisch-pazifischen Börsen hat sich am Donnerstag fortgesetzt. Lediglich der australische Aktienmarkt entzog sich der Abwärtsbewegung erneut. Die Börsen in Fernost folgten damit den mäßigen Vorgaben aus den USA. Zudem herrschte vor dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag eine gewisse Vorsicht.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 1,63 Prozent auf 51.117,26 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den erneuten Rückgang der Reallöhne im November. Damit habe sich die Abschwächung nicht nur den elften Monat in Folge fortgesetzt, sondern auch verstärkt.

Die chinesischen Börsen gaben ebenfalls nach. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen verlor zuletzt 0,82 Prozent auf 4.737,65 Punkte, während der der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,16 Prozent auf 26.152,19 Zähler nachgab.

Australische Aktien legten unterdessen zu. Die Marktstrategen der Deutschen Bank begründeten die Gewinne mit Aussagen aus den Reihen der Zentralbank, die vom Markt als zurückhaltend in Hinblick auf Zinserhöhungen interpretiert worden seien. Entsprechend seien die Renditen am Anleihemarkt gefallen. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss 0,29 Prozent fester mit 8.720,76 Punkten./mf/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: Dow stärker erwartet -- ATX leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen am Freitag letztlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendiert, kann der deutsche Leitindex etwas zulegen. Der Dow verzeichnet weitere Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen