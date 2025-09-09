09.09.2025 09:07:38

Aktien Asien: Mehrheitlich im Minus

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Nach dem überwiegend freundlichen Wochenauftakt haben die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost am Dienstag mehrheitlich nachgegeben. Die Anleger blieben optimistisch hinsichtlich der US-Zinsaussichten, seien jedoch vorsichtig angesichts der in dieser Woche anstehenden US-Inflationsdaten, die die Zinsentwicklung in den Vereinigten Staaten beeinflussen könnten, hieß es aus dem Handel.

Der japanische Nikkei 225 sank um 0,4 Prozent auf 43.459 Punkte. In China fiel der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der Festlandbörsen zuletzt um 0,7 Prozent auf 4.436 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong stieg hingegen im späten Handel um 0,8 Prozent auf 25.827 Zähler.

Für den australischen S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) ging es um rund ein halbes Prozent abwärts./edh/mis

