Aktien Asien/Pazifik: Chinas Börsen ziehen an - Mumbai leidet unter Infosys

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die großen asiatischen Börsen haben am Montag überwiegend weiter zugelegt. Besonders deutlich fielen die Gewinne an den chinesischen Aktienmärkten aus. So zog der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen zuletzt um 1,20 Prozent an. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong gewann kurz vor Handelsende 1,45 Prozent.

An den chinesischen Börsen setzten die Anleger darauf, dass am Dienstag robuste Konjunkturdaten veröffentlicht werden. Börsianer rechnen mit einem Anstieg der Industrieproduktion und höheren Umsätzen im Einzelhandel.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schaffte immerhin noch ein Plus von 0,07 Prozent auf 28 514,78 Punkte, nachdem er zwischenzeitlich den höchsten Stand seit Anfang März erreicht hatte. In Tokio legten aus Branchensicht Finanzwerte besonders deutlich zu, wohingegen Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Minus von 1 Prozent die höchsten Verluste verzeichneten.

Gegen den Trend büßte der indische Sensex 30 (SENSEX) zuletzt mehr als 1 Prozent ein. In Mumbai sackten die Aktien von Infosys am Index-Ende um fast 11 Prozent ab, nachdem der Software-Konzern schwache Wachstumsziele präsentiert hatte.

Der australische Leitindex S&P ASX 200 wiederum schloss 0,27 Prozent im Plus./la/mis