Aktien Asien/Pazifik: Erneute Verluste im Sog der Wall Street

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Freitag abermals nachgegeben. Sie folgten damit der Schwäche der Wall Street. Auch auf Wochensicht lagen Aktien der Region Asien-Pazifik im Minus.

"Die Anleger bleiben im Gewinnmitnahme-Modus", stellte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets mit Blick auf die US-Märkte fest. "Auch die Zahlen von Netflix können keine neue Euphorie entfachen."

Technologiewerte weiteten ihre Vortagesverluste an den asiatischen Börsen aus. So standen die technologielastigen Börsen Südkoreas und Taiwans unter Druck. Auch die indischen Märkte vermochten sich dem Abwärtssog nicht zu entziehen. Selbst starke Zahlen und ein erhöhter Ausblick von Infosys änderten daran nichts.

Mit Enttäuschung wurden auch Aussagen zur langfristigen wirtschaftlichen Entwicklung China aufgenommen, die im Rahmen des dritten Plenums veröffentlicht worden waren. Die vagen Aussagen enttäuschten Hoffnungen auf stärkere Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft. Chinas Kommunistische Partei will danach die Modernisierung der zweitgrößten Volkswirtschaft vorantreiben. Eine "hochwertige Entwicklung" sei die wichtigste Aufgabe bei der Schaffung eines "modernen sozialistischen Landes", hieß es in einer Erklärung des Zentralkomitees der Partei zum Abschluss des sogenannten Dritten Plenums am Donnerstagnachmittag. Dieses Treffen findet in der Regel nur alle fünf Jahre statt. Die Parteiführung berät bei der Zusammenkunft über den künftigen Wirtschaftskurs.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 1,87 Prozent auf 17.445,95 Punkte. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte dagegen um 0,4 Prozent auf 3.535,05 Punkte zu.

Auch australische Aktien schwächelten. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verlor 0,81 Prozent auf knapp 7.971,60 Punkte.

Die Verluste am japanischen Aktienmarkt waren dagegen überschaubar. Der Nikkei 225 schloss 0,16 Prozent tiefer bei 40.063,79 Punkten./mf/mis