Aktien Asien/Pazifik: Freundlich - Anleger trotzen mauen Stimmungdaten

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die großen asiatischen Börsen haben am Montag den Schwung aus der alten Woche weitestgehend mit in die neue genommen. Positive Vorgaben von der Wall Street, die vor dem Wochenende weitere Gewinne verbucht hatte, sorgten für Rückenwind. Dabei schoben die Anleger zugleich Bedenken über schwächere Wirtschaftsdaten aus China und Japan beiseite. Auch der sprunghafte Anstieg der Ölpreise nach der Ankündigung einer Förderkürzung durch den Verbund Opec+ konnte der fortgesetzten Erholung vielerorts wenig anhaben.

In China hatte sich die Stimmung in der Industrie (Caixin) im März überraschend abgekühlt. Während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong zwar leicht unter Druck geriet und im späten Handel 0,25 Prozent auf 20 348,50 Punkte sank, knüpfte der Markt auf dem Festland an seine Freitagsgewinne an.

Der CSI-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen um 1,02 Prozent auf 4,092,29 auf Punkte. Getragen wurde der Kursanstieg auch von Gewinnen bei heimischen Halbleiterherstellern. Deren Kurse profitierten, nachdem bekannt wurde, dass die Regierung in Peking die lokalen Verkäufe des US-Chipherstellers Micron Technoloy unter die Lupe nimmt.

In Japan verschlechterte sich zwar die Stimmung in der heimischen Großindustrie das fünfte Quartal nacheinander, doch die Anleger nahmen dies recht gelassen. In Tokio setzte der japanische Leitindex Nikkei 225 seine nach dem Zwischentief Mitte März begonnene Erholung fort und kletterte um 0,52 Prozent auf 28 188,15 Zähler.

Auch an der Börse in Sydney begann die neue Handelswoche freundlich. Der australische Leitindex S&P ASX 200 rückte um 0,6 Prozent auf 7723 Punkte vor./tav/mis