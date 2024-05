Aktien Asien/Pazifik: Kurse treten auf der Stelle

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben sich am Mittwoch erneut abwartend präsentiert. In Hongkong und Südkorea fand wegen eines Feiertags kein Handel statt.

Einmal mehr galt das Interesse den am Nachmittag anstehenden US-Inflationsdaten, vor denen an den Märkten wenig geschah. "Sollte sich unsere Prognose bewahrheiten, sind die Konsumentenpreise in den drei zurückliegenden Monaten mit einer auf das Jahr hochgerechneten Rate von sage und schreibe 5,2 Prozent emporgeschnellt", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Ein Desinflationstrend in Richtung der Fed-Zielmarke von zwei Prozent sieht anders aus." Sollte sich dies bewahrheiten, könnten Zinssenkungshoffnungen Risse erhalten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 gewann 0,08 Prozent auf 38 385,73 Punkte. Aktien von Sony reagierten mit einem Kurssprung auf die Ankündigung von Aktienrückkäufen am Vortag.

In China war die Entwicklung insgesamt etwas schwächer. Der CSI 300 mit den wichtigsten Werten der Festlandbörsen gab zuletzt um 0,58 Prozent nach. Er reagierte damit auf die jüngsten Schritte der USA. Präsident Joe Biden verhängt auf Elektroautos aus China Zölle von 100 Prozent. Zudem verhängte die US-Regierung neue oder stark erhöhte Zölle unter anderem für Solarzellen, Halbleiter, Hafenkräne und Medizinartikel wie Kanülen und Schutzmasken.

Australische Aktien erholten sich unterdessen von den Abgaben am Vortag. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200), an dem Rohstoffwerte stark gewichtet sind, gewann 0,35 Prozent auf 7753,70 Punkte. Der Kupferpreis ist zuletzt kräftig gestiegen./mf/jha/