Aktien Asien/Pazifik: Leichtes Plus in China - Gewinne in Seoul, Tokio pausiert

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkte haben am Mittwoch mehrheitlich freundlich tendiert. Während in Tokio am Tag nach der ersten Zinserhöhung seit Jahren feiertagsbedingt nicht gehandelt wurde, gab es an den Handelsplätzen in China moderate Gewinne. Insgesamt dominierte vor der am Abend erwarteten US-Zinsentscheidung aber die Zurückhaltung der Anleger.

Der CSI 300 mit einer Auswahl von Werten, die an den chinesischen Festlandsbörsen notiert sind, legte um 0,22 Prozent auf 3585,38 Punkte zu. In der Sonderverwaltungszone Hongkong lag der Hang Seng zuletzt mit 0,29 Prozent im Plus bei 16 577,05 Zählern. Beide Indizes machten damit anfängliche Verluste wett.

Regional positiv fiel der koreanische KOSPI auf mit einem Anstieg um 1,3 Prozent, den Marktbeobachter mit einer Kursrally um 5,6 Prozent beim Index-Schwergewicht Samsung Electronics (Samsung) begründeten. Als Treiber fungierte hier ein Bericht in der Zeitung "Nikkei", wonach der US-Branchenriese NVIDIA mit Samsung über den Bezug von Breitband-Speicherchips spreche.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) dagegen schloss knapp mit 0,10 Prozent im Minus bei 7695,76 Punkten. Dort wirkten sich Minenwerte leicht belastend aus./tih/jha/