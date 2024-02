Aktien Asien/Pazifik: Mäßige Entwicklung - Chinesische Börsen ziehen leicht an

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Aktienmärkten haben sich am Dienstag verhalten entwickelt. Mäßige Vorgaben aus den USA hielten die Kurse in Zaum. Etwas besser entwickelten sich unterdessen chinesische Aktien.

Chinas Aktienmarkt reagierte damit auf neue geldpolitische Maßnahmen. Die chinesische Zentralbank hatte den fünfjährigen Leitzins (LPR) von 4,2 Prozent auf 3,95 Prozent gesenkt. Die Senkung fiel mit 25 Basispunkten stärker aus, als viele Analysten im Vorfeld erwartet hatten. Die Zinssenkung ist vor allem für langfristige Kredite wie Hypotheken wichtig. Die Entscheidung dürfte dazu führen, dass der Kauf von Immobilien erschwinglicher wird, da die Kreditkosten sinken. China leidet unter einer schweren Immobilienkrise, die sich auf die gesamte Wirtschaft auswirkt.

Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es zuletzt um 0,25 Prozent auf 16 195,84 Punkte nach oben. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Unternehmen an den Börsen in Shanghai und Shenzen zog um 0,21 Prozent auf 3410,85 Punkte an. Euphorie sei unterdessen nicht aufgekommen, merkte Fondsmanager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners an. "Das mag daran liegen, dass der Zins für einjährige Hypotheken entgegen der Erwartung konstant gehalten wurde", so Altmann.

Der Nikkei 225 schloss dagegen 0,28 Prozent tiefer mit 38 368,31 Punkten. Er folgte damit den US-Vorgaben. Auch in Australien ging es leicht nach unten. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) gab um knapp 0,1 Prozent auf 7659,05 Zähler nach. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf das Protokoll der jüngsten Notenbanksitzung. Darin hatten die Währungshüter Zinserhöhungen weiterhin nicht ausgeschlossen, da es noch nicht sicher sei, ob sich die Inflation in den kommenden Jahren in gewünschter Weise entwickeln werde./mf/stk