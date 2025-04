Aktien Asien/Pazifik Schluss: Japanische Börse legt deutlich zu

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten am Freitag geöffneten asiatischen Börsen haben höher geschlossen. Besonders deutlich fielen die Gewinne in Tokio aus, der 225 Werte umfassende japanische Nikkei-Index (Nikkei 225) stieg um 1,03 Prozent auf 34.730,28 Punkte. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten chinesischen Festlandaktien legte um 0,01 Prozent auf 3.772,52 Punkte zu. Die Märkte in Hongkong und Sydney blieben wie fast alle europäischen Börsen geschlossen. Auch in New York findet am Freitag kein Handel statt. Entsprechend dünn fielen die Umsätze an den wenigen geöffneten Börsen aus.

Für Bewegung sorgten Berichte über US-Pläne, in den Vereinigten Staaten anlandende chinesische Schiffe mit Abgaben zu belegen. Dies sorgte beim CSI-300 zunächst für Verluste, die bis Handelsschluss aber aufgeholt werden konnten. In Tokio profitierten Reedereiaktien wie Kawasaki Kisen Kaisha und HMM von den Neuigkeiten./he