Aktien Asien/Pazifik: Steigende Kurse - deutliche Gewinne in China

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost haben am Mittwoch Gewinne verzeichnet. Eine Reihe Wirtschaftsdaten wurde an den Finanzmärkten positiv aufgenommen.

Auch die Zinsanhebung in Japan belastete nicht. Die japanische Notenbank (BOJ) hatte nach der Erhöhung im März dieses Jahres den Leitzins auf 0,25 Prozent angehoben. Bankwerte profitierten sogar von diesem Schritt. Zudem blieben die Auswirkungen auf den Yen zum Dollar überschaubar, sodass es von der Währungsseite keine Belastung für die exportorientierte Wirtschaft des Landes gab. Der Nikkei 225 gewann 1,49 Prozent auf 38.101,82 Punkte.

Auch australische Aktien verzeichneten Gewinne. Der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) zog um 1,75 Prozent auf 8.092,30 Punkte an. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den niedriger als erwarteten Anstieg der Verbraucherpreise im zweiten Quartal. Dies habe Zinssorgen gedämpft. Am Anleihemarkt habe es eine Rally gegeben und die Renditen seien entsprechend gesunken. Gewinne verzeichnete zudem die südkoreanische Börse. Hier stützten die Zahlen des Schwergewichts Samsung, das im zweiten Quartal einen kräftigen Gewinnanstieg verzeichnet hatte.

In China waren ebenfalls Daten für die Kursgewinne verantwortlich. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für das herstellende Gewerbe hatte im Juli bei 49,4 Punkten gelegen. Damit bleibt der wichtige Frühindikator weiterhin unter der Marke von 50 Punkten, ab der von einer Ausweitung der Industrieaktivität ausgegangen wird.

Im nicht verarbeitenden Gewerbe, zu dem der Dienstleistungssektor und die Bauwirtschaft zählen, trübte sich die Stimmung verglichen mit dem Vormonat um 0,3 Punkte auf 50,2 Punkte ein und lag damit nur leicht über der Expansionsschwelle.

Die Daten hätten allerdings nicht belastet, sondern Hoffnungen auf weitere Maßnahmen zur Stützung der Wirtschaft geschürt, begründeten die Marktstrategen der Deutschen Bank die Gewinne an den chinesischen Börsen.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong kletterte zuletzt um 2,06 Prozent auf 17.352,74 Zähler. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog um 2,11 Prozent auf 3.440,58 Punkte an./mf/mis