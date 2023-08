Aktien Asien/Pazifik: Steuersenkung löst Erholungsrally in China aus

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte sind mit teils deutlichen Kursgewinnen in die neue Woche gestartet. An den chinesischen Börsen kam es am Montag zu einer besonders schwungvollen Erholung, nachdem das Land die Stempelsteuer auf Aktiengeschäfte gesenkt hatte. Auch die positiven Vorgaben von den US-Börsen, die am Freitag nahe ihren Tageshochs geschlossen hatten, stützten.

Um das Anlegervertrauen wegen der zuletzt schwachen Börsenverfassung zu stärken, beschloss China, die Abgabe auf Aktiengeschäfte ab diesem Montag von 0,1 auf 0,05 Prozent zu halbieren. Damit ergreift das Land eine weitere Maßnahme gegen die aktuellen Wirtschaftsprobleme. China ringt aktuell mit einer schweren Krise des Immobiliensektors, die die gesamte Wirtschaft in Mitleidenschaft zu ziehen droht. Außerdem wollen die Börsenaufseher Chinas die Zahl der Börsengänge drosseln.

Der CSI 300, der die Aktienkurse der größten Unternehmen an den Börsen Shanghai und Shenzen abbildet, erholte sich am Montag in der Spitze um mehr als fünf Prozent. Zuletzt blieb allerdings nur noch ein Plus von 1,2 Prozent auf 3755,15 Punkte übrig. Seit dem Januar-Hoch ist der Index prozentual zweistellig gefallen. Damals war die Hoffnung auf eine Nach-Corona-Erholung der chinesischen Wirtschaft noch groß gewesen. Bislang wurde daraus aber nichts.

Händler sprachen von einem "Geschenk an die Aktienanleger". Historisch hätten Kürzungen der Abgaben auf Aktiengeschäfte an den ersten fünf Handelstagen nach dem Beschluss positive Kurseinflüsse gehabt, analysierte ein Börsianer.

Auch der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong legte zuletzt um 1,2 Prozent zu.

Positive Stimmung herrschte auch in Japan. Der Leitindex Nikkei 225 zog um 1,7 Prozent auf 32 169,99 Punkte an. Gewinne von bis zu einem Prozent gab es außerdem an den Börsen in Australien, Südkorea und Indien./tih/mis