Aktien Asien/Pazifik: Überwiegend schwächer

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost haben sich nach durchwachsenen Signalen von der Wall Street am Dienstag mehrheitlich im Minus präsentiert. Die Händler schienen vor den Sitzungen der Zentralbanken in den USA, Japan und Großbritannien im Laufe der Woche und den Geschäftszahlen mehrerer großer Technologieunternehmen, darunter Microsoft, Meta (Meta Platforms (ex Facebook)), Apple und Amazon, vor größeren Bewegungen zurückzuschrecken, hieß es aus dem Handel.

Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verlor 0,5 Prozent auf 7.953 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong fiel zuletzt um 1,5 Prozent auf 16.987 Zähler zu. Der CSI 300 mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen büßte 0,6 Prozent auf 3.369 Punkte ein.

Dagegen stieg der Nikkei 225 um 0,1 Prozent auf 38.525,95 Punkte./edh/mis