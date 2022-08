Aktien Asien/Pazifik: Uneinheitliche Entwicklung - Zurückhaltung dominiert

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte Asiens haben sich am Mittwoch unterschiedlich entwickelt.

Die Rede von Fed Chef Powell in Jackson Hole am Freitag warf bereits ihre Schatten voraus und hielt die Märkte in der Reserve. Sie könnte weitere Hinweise geben, wie die US-Notenbank mit ihren Zinserhöhungen voranschreiten wird.

Die Volkswirte der Landesbank Helaba rechnen damit, dass die "Fed-Vertreter die Inflationssorgen derzeit höher gewichten als die Angst vor einer schwachen Konjunktur." Das sorgte an den Märkten für Zurückhaltung, zumal die Wall Street leicht nachgegeben hatte.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Minus von 0,49 Prozent bei 28 313,47 Punkten.

Noch deutlicher fielen die Notierungen an den chinesischen Börsen. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen des chinesischen Festlands verlor zuletzt 1,82 Prozent auf 4085,19 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong sank zuletzt um 1,28 Prozent auf 19 254,43 Punkte.

Besser sah es unterdessen in Korea aus. Hier stützten Wirtschaftsdaten, die eine Erholung der Industriestimmung zeigten. Die südkoreanische Börse legte darauf hin zu. Der australische S&P ASX 200 zog unterdessen um 0,52 Prozent auf 6998,10 Punkte an./mf/mis