Aktien Asien/Pazifik: Verluste eingedämmt - Hoffnung auf Biden-Putin-Gipfel

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Das geplante Gipfeltreffen zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin ist an den asiatischen Börsen auf ein verhaltenes Echo gestoßen. Die wichtigsten Aktienindizes dämmten am Montag ihre Verluste zwar ein. Die Anleger blieben aber vorsichtig - zumal die Erwartung steigender US-Leitzinsen weiter im Fokus steht.

Zur Deeskalation im Konflikt um die Ukraine habe Frankreichs Präsident Emmanuel Macron Biden und Putin am Sonntag ein solches Treffen und anschließend ein weiteres mit allen Beteiligten vorgeschlagen, hieß es aus dem Élyséepalast in Paris. Biden habe "im Prinzip" einem Treffen mit Putin zugestimmt, teilte das Weiße Haus mit. Bedingung sei allerdings, dass Russland vorher nicht in die Ukraine einmarschiere.

Die US-Regierung drohte Moskau im Falle eines Einmarsches erneut mit Sanktionen. Man sei bereit, schnelle und schwerwiegende Konsequenzen zu verhängen, sollte Russland den Krieg wählen, hieß es. Derzeit scheine Russland die Vorbereitungen für einen umfassenden und baldigen Angriff auf das Nachbarland fortzusetzen. Trotz des Aufmarschs von etwa 150 000 Soldaten an der Grenze zur Ukraine weist Russland die Befürchtungen des Westens zurück. "Es gibt keine Invasion, und es gibt auch keine solchen Pläne", sagte der russische Botschafter in den USA, Anatoli Antonow, dem Sender CBS am Sonntag.

In Tokio ging der Leitindex Nikkei 225 am Montag mit einem Minus von 0,78 Prozent bei 26 910,87 Punkten aus dem Handel. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland verlor 0,36 Prozent auf 4634,31 Punktet. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der chinesischen Sonderverwaltungsregion Hongkong ging es zuletzt um 0,78 Prozent auf 24 138,00 Punkte bergab. In Australien schloss der S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) indes 0,16 Prozent fester mit 7233,60 Punkten./gl/stk