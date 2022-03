Aktien Asien/Pazifik: Wenig verändert - Erholung läuft aus

TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben am Donnerstag nur geringe Kursveränderungen verzeichnet. Sowohl nach oben als nach unten hielten sich die Abweichungen zum Vortag in engen Grenzen, wobei die Verlierer etwas überwogen.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 legte um 0,25 Prozent auf 28 110,39 Punkte zu, womit die dynamische Erholung der vergangenen Tage merklich an Schwung verlor. In Japan habe der zusammengesetzte Einkaufsmanagerindex für verarbeitendes Gewerbe und Dienstleistungssektor im März zwar zum Vormonat angezogen, bewege sich aber immer noch knapp unterhalb der Wachstumsschwelle von 50, so die Marktstrategen der Deutschen Bank.

Ähnlich sah die Entwicklung in Hongkong aus. Der Hang Seng verlor zuletzt 0,62 Prozent auf 22 017,24 Zähler, nachdem er sich von den Tiefs Mitte März zuvor mit kräftigen Gewinnen erholt hatte. Enttäuschende Zahlen von Tencent belasteten den Technologiesektor. Der Internet-Konzern war auf Quartalsbasis so langsam gewachsen wie noch nie zuvor. Tencent fielen um 5,7 Prozent.

In Australien hielten sich die Börsen dagegen leicht im Plus. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf den aggregierten Einkaufsmanagerindex für März, der zum Vormonat nochmals leicht gestiegen war und sich klar im Wachstumsbereich befindet. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) schloss mit 0,12 Prozent auf 7387,07 Punkten gut behauptet.

In China verlor der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Unternehmen vom chinesischen Festland unterdessen 0,59 Prozent auf 4251,30 Punkte. Auch die südkoreanische und die indische Börse gaben leicht nach./mf/stk