|
26.12.2025 15:52:39
Aktien Asien Schluss: Leichte Gewinne - Hongkong und Sydney geschlossen
TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen sind am Freitag etwas höher aus dem Handel gegangen. In Europa blieben die Handelsplätze geschlossen, in den USA wird hingegen normal gehandelt.
In Tokio stieg der japanische Nikkei 225 um 0,68 Prozent auf 50.750,39 Punkte. In einem dünnen Handel sei der Markt vor allem durch Techwerte und Exporttitel gestützt worden, sagten Händler.
Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,32 Prozent auf 4.657,24 Zähler zu. An den Börsen in Hongkong und Sydney fand wie schon am Donnerstag kein Handel statt./he
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!