Aktien Asien Schluss: Wenig Veränderung

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Börsen sind am Mittwoch nur wenig verändert aus dem Handel gegangen. In Europa blieben die meisten Handelsplätze geschlossen, in den USA wird nur verkürzt gehandelt.

In Tokio fiel der japanische Nikkei 225 um 0,14 Prozent auf 50.344,10 Punkte. Exportwerte litten hier unter einem wieder erstarkten Yen.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen legte um 0,29 Prozent auf 4.634,06 Zähler zu. Für gute Stimmung sorgte, dass die sich die USA mit neuen Zöllen auf chinesische Halbleiterimporte zunächst zurückhalten.

Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,17 Prozent auf 25.818,93 Punkte.Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um 0,38 Prozent auf 8762,70 Zähler./he