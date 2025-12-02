02.12.2025 09:00:38

Aktien Asien: Stabilisierungsansätze nach Vortagesverlusten

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben sich am Dienstag nach den Abgaben zu Wochenbeginn etwas stabilisiert. Zu einer stärkeren Erholung fehlte angesichts der mäßigen US-Vorgaben allerdings die Kraft.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss nach fast zwei Prozent Minus am Vortag unverändert. Günstige Signale kamen vom Anleihemarkt. Eine Auktion zehnjähriger Staatsanleihen war auf stärkere Nachfrage als im Schnitt der vergangenen zwölf Monate getroffen. Dies beruhigte, nachdem Sorgen vor einer Zinserhöhung die Anleiherenditen zuletzt nach oben getrieben hatte. Zudem schwächte sich der Yen zum Dollar etwas ab, was den exportorientierten japanischen Markt stützte.

Ähnlich sah es in Australien aus. Der australische Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) zog um 0,17 Prozent auf 8.579,70 Punkte an. Gewinne verzeichneten dagegen die technologielastigen Börsen Südkoreas und Taiwans.

Uneinheitlich war dagegen die Entwicklung in China. Während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,19 Prozent auf 26.082,42 Punkte anzog, verlor der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen 0,48 Prozent auf 4.554,33 Punkte./mf/stk

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX legen zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt zeigen sich am Dienstag im Verlauf fester. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

