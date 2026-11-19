SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich am Donnerstag erneut uneinheitlich entwickelt. Sie reagierten damit auf durchwachsene Vorgaben.

Einerseits gab es positive Signale von Anthropic zum Börsengang. "Der Ausgabepreis wurde gestern auf 83 Dollar pro Stück festgelegt, was über der ursprünglichen Preisspanne von 70 bis 78 Dollar lag und ein Zeichen für die starke Nachfrage der Investoren nach den Aktien war", so die Experten der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). "Allen Unkenrufen zum Trotz scheint die KI-Hausse damit nicht zu Ende."

Weniger günstig waren dagegen die Signale der US-Notenbank. "Im Protokoll der jüngsten Sitzung geht es nicht mehr um die Frage, ob die Zinsen im Dezember steigen, sondern nur noch darum, wie stark", merkte Jochen Stanzl. Marktanalyst der Consorsbank, dazu an. "Ein Zinsschritt um einen halben Prozentpunkt im Dezember ist das Risiko, das der Markt bislang kaum einpreist."

Der südkoreanische KOSPI gewann 1,4 Prozent, auch der japanische Nikkei 225 verzeichnete Gewinne und zog um 0,7 Prozent auf 59.444,21 Punkte an. Schwächer tendierte dagegen die Börse Taiwans. Nach Verlusten von rund 15 Prozent im laufenden Monat verschärfte die Börsenaufsicht die Bedingungen für Leerverkäufe.

Durchwachsen war unterdessen die Entwicklung in China. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Festlands-Werten tendierte zuletzt kaum verändert, der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong sank dagegen um knapp zwei Prozent.

Der australische S&P ASX 200 knüpfte an die Vortagsverluste an und fiel um rund ein Prozent auf 8.730,4 Punkte. Der rohstofflastige Index litt damit unter der anhaltenden Korrektur der Rohstoffpreise, die so auf Zinssorgen reagieren./mf/mis