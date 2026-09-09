KOSPI

6 954,52
-40,87
-0,58 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
09.09.2026 08:51:38

Aktien Asien: Steigende Ölpreise trüben Stimmung - Tech-Werte in Seoul gefragt

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - An den asiatischen Aktienmärkten agieren die Anleger zur Wochenmitte mit Vorsicht. Getrübt wurde die Stimmung von den weiter gestiegenen Ölpreisen, nachdem der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der für Transporte wichtigen Straße von Hormus erneut eskaliert ist. Bei den Anlegern schürte dies Inflations- und Zinsängste.

Rohöl der Nordseesorte Brent hat sich im laufenden Jahr um mehr als 60 Prozent verteuert und nähert sich erstmals seit Ende Juli wieder der Marke von 100 US-Dollar je Barrel. Für die Ölpreise sei "der Weg des geringsten Widerstands ein starker und stetiger Anstieg", so Analyst Darrell Fletcher von Bannockburn Capital Markets.

Das US-Militär zerstörte nach eigenen Angaben als Vergeltung für Teherans Angriffe auf ein US-Kriegsschiff fünf iranische Öltanker und versenkte einen davon. Irans Revolutionsgarden reagierten nach eigenen Angaben mit "schweren Raketenangriffen" auf das mit den USA verbündete Königreich Jordanien.

An der Börse in Tokio gab der Nikkei 225 0,19 Prozent nach auf 65.142,78 Punkte.

In Südkorea stieg der technologielastige Leitindex Kospi indessen um 1,4 Prozent auf 7.051,64 Zähler, gestützt von Technologiewerten. Marktteilnehmer verwiesen auf den anhaltenden KI-Optimismus am Markt. So stieg die Aktie des Chipherstellers SK hynix um 3,7 Prozent.

An den chinesischen Börsen lag der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt 0,5 Prozent im Plus. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong büßte indessen 0,4 Prozent ein. In China zeigten sich die Auswirkungen gestiegener Lebensmittel- und Energiepreise. So sind die Verbraucherpreise im August gestiegen. Zudem erhöhten sich die Erzeugerpreise stärker als erwartet.

In Australien schloss der S&P ASX 200 0,11 Prozent tiefer./err/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

KOSPI 6 954,52 -0,58%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08:05 Schweizerische Nationalbank investiert weiter in Tech: Das waren die Aktien-Favoriten der SNB in Q2 2026
08.09.26 Zurich Insurance setzt im zweiten Quartal verstärkt auf AMD und Eli Lilly
07.09.26 Apple, Microsoft & eigene Aktie: So positioniert sich UBS im US-Portfolio
06.09.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 36
06.09.26 Gold, Öl & Co. in KW 36: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer -- DAX im Minus -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Markt gibt zur Wochenmitte nach. Der deutsche Leitindex erleidet Verluste. Die Börsen in Asien zeigen sich am Mittwoch ohne große Ausschläge.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen