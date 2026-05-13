13.05.2026 09:05:38

Aktien Asien: Südkoreanische Börse deutlich erholt

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatisch-pazifischen Börsen haben am Mittwoch erneut uneinheitlich tendiert. Dabei waren die Veränderungen zumeist eher gering. Ausnahme war der südkoreanische Markt, der sich von den Vortagesverlusten erholte.

Marktteilnehmer führten die Gewinne in Südkorea auf Käufe heimischer Privatanleger zurück. Dies habe die Verkäufe ausländischer Fonds ausgeglichen. Dabei habe das Marktschwergewicht Samsung deutlich zugelegt. Gestern kam es zu deutlichen Verlusten nach der Rekordrally der vergangenen Tage in Südkorea.

An den anderen Börsen war die Entwicklung weniger ausgeprägt. Hier war der Blick weiterhin auf den Iran-Konflikt gerichtet. "Eine besondere Rolle wird China zugeschrieben, dem man das Potenzial zutraut, als vermittelnde Kraft zwischen den Konfliktparteien aufzutreten", hieß es von der Landesbank Baden-Württemberg. "Der Besuch von Donald Trump in China vom 13. bis 15. Mai erhält deshalb zusätzliche Brisanz."

Japanische Aktien legten leicht zu. Der Nikkei 225 stieg um 0,8 Prozent auf 63.272,11 Punkte. Die Beteiligungsgesellschaft SoftBank hatte ein deutlich besser als erwartetes Nettoergebnis erzielt.

Die chinesischen Börsen tendierten dagegen uneinheitlich. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten kletterte zuletzt um 0,89 Prozent, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong um 0,16 Prozent nachgab. Nach Ansicht der Strategen von Morgan Stanley haben sich die Gewinnaussichten für chinesische Unternehmen verbessert. Darauf wiesen die ermutigenden Ergebnisse zum ersten Quartal hin.

Der australische S&P ASX 200 verlor unterdessen 0,46 Prozent auf 8.630,40 Punkte./mf/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 19
10.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 19: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09.05.26 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX mit Gewinnen -- DAX am Feiertag weiter auf Erholungskurs -- Asiens Börsen uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Auch am deutschen Markt geht es nach oben. In Fernost bewegten Trump und Gewinnmitnahmen die Börsen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen