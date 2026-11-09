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09.11.2026 09:16:38

Aktien Asien: Tech-Erholung in Taiwan, auch Tokio fest - Nvidia trübt die Lage

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die Aktienmärkte in Fernost sind am Montag teilweise mit deutlichen Gewinnen in die neue Woche gestartet. Im Nachgang der Freitagserholung an der New Yorker Nasdaq hieß es auch in Asien, dass dort erst einmal Schnäppchenjäger am Werk seien, nachdem der Sieg der Demokraten bei den US-Kongresswahlen in der Vorwoche den globalen Technologiesektor in Turbulenzen gebracht hatte.

Die deutlichsten Kursgewinne gab es in Taiwan, wo der Markt von Maßnahmen der lokalen Behörden profitierte, um das Vertrauen der Investoren wiederherzustellen - etwa mit der Einführung von Beschränkungen für Leerverkäufe. Der TAIEX ging dort fast fünf Prozent höher aus dem Handel. Aus dem Chipsektor führten die Unternehmen TSMC und MediaTek den Markt in Taiwan an mit prägnanten Kursgewinnen.

Allerdings wurde die Stimmung gedämpft von Untersuchungen bei Nvidia, nachdem der Konzernchef Jensen Huang eine Affäre mit einer Chinesin eingestanden hat - zum Leidwesen der Tech-Branche gibt es Mutmaßungen, dass es sich dabei um eine Spionin gehandelt haben soll. Die US-Futures für die technologielastige Nasdaq-Börse wurden davon zuletzt ins Minus gedrückt. Die Nvidia-Aktien verloren außerbörslich zuletzt fast sechs Prozent an Wert.

In Japan schloss der Nikkei 225 2,3 Prozent höher bei 58.775,50 Punkten, wobei Werte aus dem IT-Bereich dort die Bewegung nicht maßgeblich prägten. An der für den Tech-Sektor besonders bedeutenden Börse in Südkorea war der KOSPI derweil mit 0,8 Prozent ins Minus gesackt. Die Aktien der Speicherchip-Produzenten SK hynix und Samsung Electronics (Samsung) gaben dort weite Teile ihrer Gewinne wieder ab.

Die chinesischen Börsen zeigten sich derweil am Montag von der Gemengelage wenig beeindruckt. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Festland-Werten ging mit einem knappen Plus aus dem Handel, während der Hang-Seng-Index (Hang Seng) in der Sonderverwaltungszone Hongkong zuletzt auf Vortagsniveau lag. Auch der australische S&P ASX 200 zeigte sich am Montag mit 9.029,69 Zählern eher wenig bewegt./tih/stk

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