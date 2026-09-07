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07.09.2026 08:58:38

Aktien Asien: Technologiewerte stützen Börsen zu Wochenbeginn

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die asiatischen Börsen haben sich zu Wochenbeginn überwiegend mit Kursgewinnen gezeigt. Gefragt waren vor allem Technologiewerte angetrieben vom Optimismus der Anleger rund um Künstliche Intelligenz (KI). Gegenwind kam indessen von steigenden Ölpreisen, nach erneuten gegenseitigen Angriffen im Krieg zwischen den USA und dem Iran.

"Das Wiedererstarken der Technologiewerte sorgt heute dafür, dass die Händler weiterhin in Kauflaune sind", so Tim Waterer, Chef-Marktanalyst bei KCM Trade. "Es ist etwas überraschend, wie schnell die asiatischen Märkte die negativen Bewegungen an den US-Märkten als Reaktion auf die Arbeitsmarktdaten abgeschüttelt haben."

An der Börse in Tokio legte der Nikkei 225 um 2,1 Prozent auf 66.399,84 Punkte zu. In Südkorea stieg der technologielastige Leitindex Kospi deutlich um 4,3 Prozent auf 6.973,42 Zähler. Angetrieben wurden die Börsen von der Zuversicht, dass ein neues Modell des ChatGPT-Entwicklers OpenAI die Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) weiter ankurbeln könnte, hieß es.

Die Aktie des südkoranischen Schwergewichts Samsung Electronics (Samsung) stieg um 5,3 Prozent. Für die Papiere des Chipherstellers Sk Hynix ging es sogar um 7,8 Prozent nach oben.

An den chinesischen Börsen lag der CSI-300-Index (CSI 300) mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen zuletzt 0,6 Prozent im Plus. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong verlor indessen 0,9 Prozent.

In Australien schloss der S&P ASX 200 leicht im Plus./err/stk

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