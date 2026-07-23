Aktien Asien: Trotz Ölpreisanstieg leichte Gewinne

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten asiatischen Aktienmärkte haben am Donnerstag leicht zugelegt. Trotz weiter gestiegener Ölpreise hielten sich die Börsen in Fernost damit vergleichsweise stabil.

Leichte Gewinne verzeichneten Aktien aus den Bereichen Halbleiter und Künstliche Intelligenz. "Alphabet (Alphabet A (ex Google)) verabreicht den Anlegern mit seinen Quartalszahlen eine bittersüße Pille: Die Investitionen in KI-Rechenzentren wachsen weiter - das gilt gleichwohl aber auch für die Sorgen um die Investitionsrendite dieser Milliardensummen", merkte Analyst Jochen Stanzl von der Consorsbank zu den US-Vorgaben an. Insgesamt sei das Geschäft in Asien aber ruhig und zurückhaltend verlaufen, schränkte Marktanalyst Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets die Aussagekraft der leichten Gewinne ein

Der volatile südkoreanische Leitindex KOSPI kletterte vergleichsweise deutlich um 4,4 Prozent. Auch hinter den Erwartungen gebliebene Zahlen von Hyundai (Hyundai Motor) taten dem keinen Abbruch. Japanische Aktien zogen nach den Vortagesverlusten ebenfalls an. Der Nikkei 225 stieg um 0,5 Prozent auf 66.422,6 Punkte.

Auch der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong erholte sich von den Vortagesabgaben und gewann 1,2 Prozent nachgab. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandbörsen entzog sich dagegen wie so oft der allgemeinen Entwicklung und trat lediglich auf der Stelle.

Leichte Gewinne verzeichnete auch die australische Börse. Der Leitindex S&P ASX 200 stieg um 0,18 Prozent auf 8.839,00 Punkte. Etwas gebremst wurde der Markt durch die Arbeitsmarktdaten für Juni. Diese hätten die Erwartungen an eine Zinserhöhung im laufenden Jahr verstärkt, so die Marktstrategen der Deutschen Bank./mf/mis