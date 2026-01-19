19.01.2026 09:14:38

Aktien Asien: Überwiegend im Minus - Shanghai im Plus nach Wirtschaftsdaten

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Mehrheitlich mit Verlusten sind die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost in die neue Börsenwoche gestartet. Händler verwiesen auf negative Vorgaben der US-Börsen, die am Freitag ihre früheren Gewinne abgegeben und etwas tiefer geschlossen hatten. Nach oben ging es zu Wochenbeginn hingegen für die chinesischen Festland-Börsen nach der Bekanntgabe neuer Konjunkturdaten.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 schloss mit einem Verlust von 0,7 Prozent bei 53.583 Punkten. Für den Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong ging es zuletzt um ein Prozent auf 26.566 Zähler nach unten. Der australische S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) verlor 0,3 Prozent auf 8.874 Punkte.

Dagegen stieg der CSI-300-Index (CSI 300) der chinesischen Festlandsbörsen um 0,1 Prozent auf 4.735 Punkte. Chinas Wirtschaft ist im vierten Quartal 2025 wie von Experten und der Regierung erwartet um 4,5 Prozent gewachsen. Damit verzeichnete die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt das schwächste Quartalswachstum seit dem Ende des Corona-Lockdowns vor drei Jahren. Für das Gesamtjahr meldeten die Statistiker ein Wachstum von 5,0 Prozent. Damit wurde das von der Regierung ausgegebene Ziel von "rund fünf Prozent" erreicht./edh/tih

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Trump mit Zolldrohungen im Grönland-Konflikt: ATX tiefrot -- DAX knapp über 25.000-Punkte-Marke -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt weisen am Montag rote Vorzeichen aus. Zum Wochenstart geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen