26.06.2026 09:16:38

Aktien Asien: Überwiegend klare Verluste - Südkorea und Japan sehr schwach

SEOUL/TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Freitag mehrheitlich deutlich nachgegeben. Begründet wurde die steile Talfahrt mit Gewinnmitnahmen aus Angst vor überdehnten Bewertungen im KI-Bereich, wieder zunehmenden geopolitischen Spannungen und drastischen Preissteigerungen bei Elektronik-Hardware.

Angeführt wurden die Verliererbörsen von den halbleiterlastigen Handelsplätzen in Tokio und Seoul. Der Technologiesektor litt unter Zweifeln an der kurzfristigen Rentabilität von KI-Investitionen sowie der Nachricht, dass Apple Preiserhöhungen für einige Geräte angekündigt hatte, um die drastisch gestiegenen Kosten für Speicherchips weiterzugeben. Dies schürte Ängste vor einer nachlassenden Nachfrage im Privatkundengeschäft.

Hinzu kamen Befürchtungen mit Blick auf die wieder zunehmenden Spannungen im Nahen Osten. Ein mutmaßlich iranischer Drohnenangriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus stellt das Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Kriegs und Wiederöffnung der Meerenge auf die Probe.

In Tokio rutschte der Nikkei 225 unter die 70.000er-Marke und schloss mit einem Minus von 4,2 Prozent bei 69.360 Punkten. Tags zuvor hatte der japanische Leitindex um 4,6 Prozent zugelegt und den höchsten Stand auf Schlusskursbasis verzeichnet. Die Aktie des Technologie-Schwergewichts SoftBank brach um bis zu 14 Prozent ein.

Der KOSPI rutschte zeitweise um bis zu 9 Prozent ab und verlor am Ende 5,8 Prozent auf 8.411 Punkte. Am Donnerstag war der südkoreanische Leitindex noch um 5,4 Prozent hochgeschnellt. Die Speicherchip-Giganten Samsung und SK hynix büßten jeweils mehr als 8 Prozent an Wert ein.

Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Werten an den chinesischen Festlandsbörsen fiel zuletzt um 3,0 Prozent auf 4.870 Punkte. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der Sonderverwaltungszone Hongkong sackte - belastet vor allem von Alibaba (Alibaba Group) und Tencent - zuletzt um 1,8 Prozent auf 22.656 Punkte ab.

Eine positive Ausnahme bildete der australische S&P ASX 200, der am Freitag um 0,2 Prozent auf 8.764 Punkte stieg./edh/stk

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

26.06.26 KW 26: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen schließen nahezu unverändert -- Apple bringt erneute KI-Sorgen: ATX verabschiedet sich mit Verlusten ins Wochenende -- DAX schließt in Rot -- Börsen in Asien letztlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen