Nikkei 225

50 339,48
-187,44
-0,37 %
<
Kurse + Charts + Realtime
Snapshot
Chart (groß)
Historisch
Chartvergleich
Realtime Liste
Realtime Chart (Indikation)
>
<
Nachrichten
Marktberichte
Analysen
>
<
Listen
enthaltene Werte
Top/Flop
Marktkapitalisierung
>
<
Info
GV-Termine
Dividenden
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
>
30.12.2025 09:12:38

Aktien Asien: Uneinheitlich - Starkes Jahr 2025

TOKIO/SHANGHAI/HONGKONG/SYDNEY (dpa-AFX) - Kurz vor dem Jahreswechsel verlief das Geschäft an den größeren asiatischen Aktienmärkten am Dienstag uneinheitlich. Verlusten in Japan standen Gewinne der chinesischen Märkte entgegen, während australische Aktien auf der Stelle traten. Vor dem Protokoll der US-Notenbank am Abend herrschte eine abwartende Haltung.

"Sollte der Markt in den Zeilen der US-Notenbanker Hinweise auf eine noch expansivere Geldpolitik für 2026 entdecken, könnte dies die vorzeitige Silvesterrakete zünden", merkte Analyst Frank Sohlleder vom Broker ActivTrades dazu an. "Doch Vorsicht ist geboten: Sollten die Protokolle eine restriktivere Haltung offenbaren, droht ein massiver Abverkauf."

Marktteilnehmer sprachen zudem von Gewinnmitnahmen in einzelnen Sektoren und bei Aktien, die in diesem Jahr besonders gut gelaufen waren. Das betraf auch den südkoreanischen Markt, der als herausragende Börse der Region 2025 um über 70 Prozent gestiegen war, und nun leicht nachgab.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 verlor 0,37 Prozent auf 50.339,48 Zähler. Das ändert aber nichts an der starken Entwicklung japanischer Aktien. Der Nikkei beendete das zweite Jahr in Folge auf Rekordniveau. Nicht nur Standardwerte waren dabei gefragt, auch Titel mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung verzeichneten im ablaufenden Jahr deutliche Gewinne.

Verluste erlitten unterdessen die Aktien der SoftBank Group. Die Beteiligungsgesellschaft will das Private-Equity-Unternehmen DigitalBridge Group für rund drei Milliarden Euro übernehmen.

Kaum verändert war dagegen die Entwicklung an der Börse von Sydney. Der Leitindex S&P/ASX 200 (S&P ASX 200) sank um 0,10 Prozent auf 8.717,08 Punkte.

Chinesische Aktien tendierten unterdessen fester. Der Hang-Seng-Index (Hang Seng) der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong gewann 0,87 Prozent auf 25.859,10 Punkte. Der Index bringt es 2025 auf ein Plus von fast 30 Prozent. Der CSI-300-Index (CSI 300) mit den wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zog um 0,26 Prozent auf 4.651,28 Punkte an./mf/jha/

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
JETZT DEVISEN-CFDS MIT BIS ZU HEBEL 30 HANDELN
Handeln Sie Devisen-CFDs mit kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie mit der Wirkung von 3.000 Euro Kapital handeln.
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Indizes in diesem Artikel

NIKKEI 225 50 339,48 -0,37%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

28.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 52: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
27.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 52
26.12.25 KW 52: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
26.12.25 KW 52: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Verkürzter Handel vor Silvester: ATX mit Rekordhoch -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt verbucht am Dienstag Gewinne. Der DAX präsentiert sich ohne große Ausschläge. Asiens Börsen finden auch am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen